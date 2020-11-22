Канадська опозиція обіцяє Україні підтримку

“Ми завжди підтримуватимемо народ України у його зусиллях з розбудови об’єднаної, успішної та демократичної держави”, - зазначив Отул.

Він додав, що канадські Консерватори “гордо дотримуються своєї давньої політики невизнання окупації Криму й Донбасу російськими підрозділами та їх прибічниками”. “Демократія завжди візьме гору. Слава Україні!”, - завершив політик.

Як повідомляв Укрінформ, 21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Це свято встановлене згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій у новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

День Гідності та Свободи став своєрідним наступником свята Дня Свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада, але згодом був скасований.

Читайте також: Трюдо та Рютте поговорили про катастрофу літака МАУ в Ірані

Саме 21 листопада 2013 року розпочалися перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Знехтування законодавчо закріплених пріоритетів зовнішньої політики України, якою власне і була Угода про асоціацію між Україною та ЄС, викликала обурення українців.