Глава Єврокомісії заперечила майбутнє німецько-російської COVID-вакцини

Німеччина та Росія юридично не можуть мати домовленості щодо спільної вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це заявила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у п’ятницю.

Відповідаючи на запитання журналіста про майбутнє російської вакцини «Спутник V» в Європі та переговори Ангели Меркель та Володимира Путіна щодо спільної вакцини від коронавірусу, фон дер Ляєн запевнила, що жодна країна-член Європейського Союзу юридично не має права проводити паралельні переговори не з країною-членом ЄС у рамках ситуації з вакцинами.

«Перше, на чому я хочу наголосити, що єдина можлива співпраця щодо вакцин існує в рамках 27 країн-членів Євросоюзу і жодна країна-член ЄС на основі цієї юридично зобов'язальної бази (спільних переговорів 27 країн Євросоюзу – ред.) не може вести паралельні переговори або мати паралельну угоду», - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що вакцини, які фігурують в Євросоюзі, повинні проходити процес затвердження Європейським медичним агентством (ЕМА) і, відтак, вони є «безпечними, ефективними вакцинами».

Пані Урсула фон дер Ляєн уточнила, що загалом для жителів Євросоюзу розраховано виробити 2,3 мільярди вакцин.

«Це більше, ніж треба, для імунізації всього населення Європи», - резюмувала вона.

Як повідомлялось, канцлер ФРН Ангела Меркель під час телефонної розмови 5 січня з російським президентом Володимиром Путіним обговорили «питання співпраці у боротьбі з пандемією коронавірусу з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин».

Згодом речниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер заявила, що Берлін не виключає виробництва «Спутника V» у Європі, але за умови її схвалення Європейським медичним агентством (ЕМА).

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