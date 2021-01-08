Степанов вважає, що навколо «Спутника V» забагато політики

Глава МОЗ Максим Степанов, говорячи про подану харківською компанією «Біолік» до МОЗ заявку про реєстрацію вакцини від COVID-19 «Супутник V», розробленої в Росії, зазначив, що потрібні ще низка документів, зокрема, щодо клінічних випробувань.

Про це він зазначив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Степанова запитали, чи готовий МОЗ зареєструвати цю вакцину, скільки займе процес реєстрації, і чи можна говорити про те, що українців будуть прищеплювати «Супутником», виробленим, щоправда, не в Росії, а в Харкові.

Степанов зазначив, що навколо «цього питання, як завжди, багато політики... РФ завжди використовувала будь-яку можливість саме в такій своїй гібридній війні, і зараз це — не виключення».

«Але мені здається, що все-таки здоров'я українців не може бути приводом для таких інформаційних війн, які розповсюджуються довкола цієї вакцини. По фактах — дійсно, 6 січня, компанія «Біолік» подала заявку до державного експертного центру. Це тільки заявка, далі вони повинні згідно з законодавством України, а воно у нас достатньо чітко регламентовано, відповідає всім європейським нормам, - подати ще реєстраційну форму, досьє. У цьому досьє чітко повинно бути відображено (інформацію — ред.) щодо безпечності цієї вакцини, щодо результатів першої фази клінічних випробувань, другої фази клінічних випробувань, третьої фази клінічних випробувань. Нарешті, ми хоч побачимо не якісь політичні гасла, а що дійсно з себе таке ця російська вакцина», - уточнив він.

За його словами, вже потім за результатами цих поданих документів, можна буде говорити про якість цих документів «і більш відверто казати щодо цієї вакцини».

«Що стосується взагалі вакцинації, я впевнений, що ми здатні забезпечити Україну вакциною провідних світових виробників, які ... реєструють відповідно вакцини, подають документи своїх досліджень, не влаштовуючи інформаційну війну, а подаючи ці документи відкрито, для всього світу... І саме такими світовими вакцинами, які виробляються світовими виробниками, і плануємо робити щеплення для українців», - розповів міністр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що у Харківській компанії «Біолік» показали заявку в МОЗ України на реєстрацію вакцини «Sputnik V».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджені 1 105 169 випадків COVID-19, із них за добу – 5 676.

З 8 по 24 січня 2021 року в Україні посилено карантин.