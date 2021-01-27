Pfizer буде в складі траншу вакцин від COVAX — Ляшко

Pfizer буде в складі траншу вакцин від COVAX — Ляшко

Укрінформ
Вакцина Pfizer буде в складі траншу вакцин від COVAX.

Як передає Укрінформ, про це під час онлайн-дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19: відкрита дискусія" сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Коли ми говоримо про постачання вакцини, у нас в лютому очікується поставка з двох джерел: перша це COVAX, друга — це закупівля за державні кошти. ...Компанія Pfizer підтвердила механізму COVAX можливість передачі 50 млн доз РНК-вакцини для механізму COVAX. Україна увійшла до переліку 92 країн, які в рамках механізму COVAX будуть отримувати вакцину безкоштовно, разом зі шприцами і розчинниками”, - сказав Ляшко.

За його словами, точна кількість доз вакцини і дата, коли вона може з'явитися в Україні в лютому, стане відома орієнтовно 29 січня. Також, за словами Ляшка, за попередніми домовленостями, в Україну може бути поставлено 16 млн доз вакцини від COVID-19 в рамках ініціативи COVAX.

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“В рамках механізму COVAX у нас вже є підтвердження 100% поставки 8 млн доз. ...Попередні домовленості з виробниками підтверджують, що COVAX поставить в Україну 16 млн доз вакцини. Поки що ця інформація — попередні домовленості, ми чекаємо засідання правління фонду, яке планується на 28-29 число, слідкуємо за інформацією 29 січня і будемо розуміти, скільки ми отримаємо вакцини в рамках COVAX”, - сказав Ляшко.

Він зазначив, що після визначення дати постачання вакцин в Україну МОЗ протягом двох тижнів проведе навчання медпрацівників у мобільних бригадах роботі з цим препаратом.

Санголовлікар наголосив, що вакцинація повинна відбуватися виключно згідно з планом і дорожньою картою. Відповідно кампанія з вакцинації передбачає 5 етапів, щеплення відбуватиметься за допомогою мобільних груп та в пунктах щеплення, в два раунди, оскільки більшість існуючих вакцин від COVID-19 передбачають дворазове введення.

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На сьогодні, за словами Ляшка, вже відомий персональний склад близько 400 мобільних бригад, вони складаються з лікаря та водія. Всього передбачається, що буде створено близько 500 таких мобільних бригад.

Також, за словами головного санлікаря, щеплення від COVID-19 проводитиметься на базі 4 250 кабінетів щеплення. Це будуть або кабінети щеплення для дорослих, або створені пункти вакцинації.

Ляшко наголосив, що МОЗ не розглядає залучення до кампанії вакцинації кабінетів щеплень для дітей.

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Також установлено, що на першому етапі щеплення проводитиметься працівникам лікарень, які входять до переліку медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19, це не тільки медперсонал - лікарі, медсестри, санітарки, - а й інші працівники лікарень.

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу – 3 776.

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