В Україні запустять комунікаційну кампанію про COVID-вакцинацію
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час панельної дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає кореспондент Укрінформу.
"Питання комунікації є пріоритетним в будь-якому питанні імунопрофілактики, особливо з урахуванням того, що ВООЗ внесла антивакцинальні настрої до десятки найбільших загроз для громадського здоров'я в цілому в цьому столітті. На попередньому засіданні операційного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій було стверджено комунікаційні рамки і прийнято рішення створити комунікаційний центр на базі ЦГЗ. Комунікаційний центр буде з комунікаційним штабом міжвідомчим, до якого будуть залучатися всі центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації", - сказав Ляшко.
Він зазначив, що комунікаційний центр буде платформою, яка об'єднає в собі і ЮНІСЕФ, і ВООЗ, і інших партнерів.
За його словами, вона стартуватиме з моменту чіткого розуміння графіка постачання вакцин, і чіткого розуміння, який саме продукт приходить першим.
"Розглядається питання запуску цієї кампанії з проведення загальнонаціонального форуму з залученням перших осіб держави. Він дасть старт саме комунікаційній кампанії", - додав Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого на нараді під головуванням Президента було проінформовано, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.
У січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.
В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.