В Україні запустять комунікаційну кампанію про COVID-вакцинацію

В Україні буде створений комунікаційний центр, який інформуватиме населення щодо вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час панельної дискусії "Вакцинація. Корупція. COVID-19", передає кореспондент Укрінформу.

"Питання комунікації є пріоритетним в будь-якому питанні імунопрофілактики, особливо з урахуванням того, що ВООЗ внесла антивакцинальні настрої до десятки найбільших загроз для громадського здоров'я в цілому в цьому столітті. На попередньому засіданні операційного штабу МОЗ з вакцинокерованих інфекцій було стверджено комунікаційні рамки і прийнято рішення створити комунікаційний центр на базі ЦГЗ. Комунікаційний центр буде з комунікаційним штабом міжвідомчим, до якого будуть залучатися всі центральні органи виконавчої влади і обласні державні адміністрації", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що комунікаційний центр буде платформою, яка об'єднає в собі і ЮНІСЕФ, і ВООЗ, і інших партнерів.

За його словами, вона стартуватиме з моменту чіткого розуміння графіка постачання вакцин, і чіткого розуміння, який саме продукт приходить першим.

"Розглядається питання запуску цієї кампанії з проведення загальнонаціонального форуму з залученням перших осіб держави. Він дасть старт саме комунікаційній кампанії", - додав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого на нараді під головуванням Президента було проінформовано, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

У січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.