За добу в Україні виявили 3 776 випадків коронавірусу

В Україні станом на 27 січня лабораторно підтверджено 1 200 883 випадки COVID-19, з них за добу - 3 776.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«3 776 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 145 пацієнти, одужали – 14 250.

Крім того, за добу госпіталізовано 2 430 осіб. Здійснено за добу 47 120 тестувань (зокрема методом ПЛР – 27 041, методом ІФА – 20 079).

За весь час пандемії в Україні одужало 980 085 осіб. Водночас зафіксовано 22 202 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 152 298 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 2 779 випадків коронавірусу.

Фото: Андрія Скакодуба