На Львівщині понад 70% госпіталізованих із COVID-19 дітей – немовлята

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит», яка є опорним медзакладом із лікування дітей із коронавірусом, кількість пацієнтів зменшилась наполовину, але побільшало випадків, коли інфікуються діти до року.

Про це на брифінгу повідомила директор львівського Охматдиту Олександра Бурда, передає кореспондент Укрінформу.

«Серед таких дітей, які в нас перебувають, основна маса першого року життя, за січень 2021 року - це 71%. Ці діти потребують обов’язкової госпіталізації, вони потребують більше уваги та є непередбачуваними. Основний симптомом, з яким до нас поступають малюки, - це гарячка, яка не збивається і погано піддається анальгетикам. Такі діти не можуть бути без нагляду лікаря, чим менша дитина, тим швидше в неї може бути набряк мозку, судоми та інші ускладнення», - зазначила Бурда.

За її словами, за весь час пандемії в лікарні проліковано близько 500 пацієнтів з підозрою та підтвердженим COVID-19. У січні в Охматдиті отримали лікування 40 дітей, якщо порівнювати з груднем, то це на 40% менше.

«А загалом на Львівщині кількість дитячого населення, яке інфікувалося коронавірусом, зменшилося приблизно на 50% у порівнянні з минулим роком», - додала лікар.

Станом на 26 січня в Львівській дитячій обласній лікарні «Охматдит» перебуває 9 пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, у Львівській області у 15 дітей підтвердили синдром Кавасакі як ускладнення після коронавірусу. Хвороба Кавасакі - рідкісний стан, який зазвичай вражає дітей до 5 років і викликає запалення судин. Це захворювання було вперше описано в англійській медичній літературі в 1967 році японським педіатром Томісаку Кавасакі. Він визначив групу дітей із лихоманкою, шкіряною висипкою, кон’юнктивітом (червоними очима), енантемою (почервонінням горла та ротової порожнини), набряками рук та ніг та збільшенням лімфовузлів шиї.

На Львівщині за увесь час пандемії коронавірус підтвердили у 69 570 осіб. Від COVID-19 померли в регіоні 2043 людини, одужали - 58 110 осіб. За останню добу підтверджено коронавірусну інфекцію методом ПЛР у 167 людей.