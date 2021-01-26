Шмигаль розповів у Раді про п’ять етапів COVID-вакцинації

В Україні вакцинацію від коронавірусу зроблять 367 тисячам осіб на першому етапі, серед них будуть медики, військовослужбовці операції Об’єднаних сил та мешканці будинків для літніх людей.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

«Уряд має чіткий план з проведення вакцинації, законтрактував необхідну кількість вакцин... Дорожня карта вакцинації включає п’ять етапів. Перший етап - вакцинація людей з критичним ризиком інфікування, це медпрацівники та персонал, які надають допомогу хворим на коронавірус, це люди в будинках для людей похилого віку, військовослужбовці операції Об’єднаних сил, які знаходяться на передовій. В рамках першого етапу планується вакцинувати 367 тисяч людей», - сказав Шмигаль.

Він додав, що на другому етапі вакцинуватимуть людей з надзвичайно високим ризиком інфікування - соцпрацівників, людей старше 80 років, решту медичних працівників. В рамках другого етапу планують вакцинувати 2 млн 540 тис людей.

«Третій етап - вакцинація людей з високим ризиком інфікування та тих, хто виконує функції з підтримки та безпеки життєдіяльності держави - ДСНС, СБУ, поліція, вчителі, інші категорії. Планується охопити 7,2 млн людей», - поінформував Шмигаль.

За його словами, на четвертому етапі вакцинуватимуть людей з підвищеним рівнем інфікування - люди віком від 60 до 64 років, дорослі із супутніми захворюваннями, інші категорії населення. На п’ятому етапі вакцинуватимуть інших людей, які не входять до пріоритетних груп.

Він зауважив, що загальною метою плану вакцинації є охоплення щонайменше 50% населення до кінця 2022 року.

Також Шмигаль наголосив, що Україна буде забезпечена необхідною кількістю безпечних вакцин, і це відбудеться у заплановані терміни.

Як раніше заявив Президент Володимир Зеленський, Україна очікує на надходження найближчим часом першого мільйона вакцини проти COVID-19 - від провідної міжнародної компанії.

Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого на нараді під головуванням Президента було проінформовано, що вакцинація в Україні може розпочатися з лютого. На першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

У січні Кабінет Міністрів визначив британське закупівельне агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником вакцин від COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.