Ускладнення COVID-19: на Львівщині у 15 дітей виявили синдром Кавасакі

У Львівській області у 15 дітей підтвердили синдром Кавасакі як ускладнення після коронавірусу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомила директорка львівської обласної лікарні "Охматдит" Олександра Бурда.

"На сьогоднішній день ми вже маємо 15 випадків із синдромом Кавасакі. Зараз в "Охматдиті" два пацієнти з цим ускладненням. До нас звертаються хворі з інших областей для того, щоб ми надавали допомогу у складних випадках. Адже, окрім синдрому Кавасакі, є діти, які мають фонові захворювання – цукровий діабет, гематологічні захворювання та інші хронічні хвороби. Вони мають, відповідно, ускладнений перебіг коронавірусу: гарячкують, період одужання значно триваліший", - заявила Бурда.

Обласна лікарня "Охматдит" є базовим закладом, де лікують дітей із коронавірусом і підозрою на нього.

За словами директорки закладу, за весь час пандемії тут пролікували 500 пацієнтів, від новонароджених до 17-річних. З вересня щомісяця у стаціонарі перебувають 75-80 пацієнтів. Найбільше дітей, інфікованих коронавірусом, віком від 5 до 14 років, сказала Бурда.

За її словами, перебіг і симптоми коронавірусу у дітей та дорослих відрізняються. Зокрема типова для COVID-19 пневмонія зустрічається лише у 17% дітей. Натомість діти мають гарячку, розлади травлення та ураження судин.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно американські медики провели нове дослідження, яке виявило низку симптомів, які можуть проявлятися у дітей, інфікованих коронавірусом, включаючи так званий "полуничний язик" (хвороба Кавасакі).

Хвороба Кавасакі - рідкісний стан, який зазвичай вражає дітей до 5 років і викликає запалення судин. Це захворювання було вперше описано в англійській медичній літературі в 1967 році японським педіатром Томісаку Кавасакі. Він визначив групу дітей із лихоманкою, шкіряною висипкою, кон’юнктивітом (червоними очима), енантемою (почервонінням горла та ротової порожнини), набряками рук та ніг та збільшенням лімфовузлів шиї.

На Львівщині підтверджено 63 286 випадків інфікування коронавірусом, з них 1818 летальних.