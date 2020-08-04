У Львові 6-річну дитину врятували від спричиненої COVID-19 рідкісної хвороби

Із західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру виписали додому 6-річну пацієнтку з Самбора, у якої виявили педіатричний мультисистемний запальний синдром, який з’являється у дітей як наслідок перенесення коронавірусу.

Про це в коментарі журналісту Укрінформу повідомив лікар-анестезіолог Тарас Борачо, який протягом тижня, допоки дитина була в реанімації, боровся з цією майже невідомою хворобою.

В Україні це перший випадок такого синдрому.

«До нас дитина поступила в дуже тяжкому стані з симптомами, схожими на хворобу Кавасакі. У неї була гарячка, знижений тиск, кон’юнктивіт, знесилення, висип, набряк кистей рук, сильний біль в районі живота, порушення серцевої діяльності (серцевий викид був у два рази меншим норми). Критичними були перші три доби, оскільки готувалося протокольне лікування, потрібно було налагодити внутрішньовенну підтримку серця і тиску. Після семи днів в реанімації ми її перевели в педіатричне відділення, а сьогодні вже відпускаємо додому, стан її цілком нормальний, хвороба не передається іншим. Але якщо вчасно не виявити то можуть бути ускладнення - це ураження артерій серця, вони можуть розшаровуватися, утворювати аневризми, які можуть становити загрозу для життя. В даної дитини на 10-й день хвороби було проведено ЕХО КГ і цих уражень не було. Але в подальшому потрібні обов’язкові періодичні обстеження», - зазначив лікар.

Сім’я звернулася з початку в львівську обласну дитячу лікарню Охматдит з приводу сильного болю в животі, оскільки була підозра на так званий «гострий живіт», міг бути апендицит чи якась інша патологія. Але там лікарі-хірурги виключили це, а оскільки в дитини була наявна висипка на кінцівках направили її в Львівську обласну інфекційну лікарню, де заперечили, що ця висипка має інфекційний генез і запідозрили хворобу Кавасакі. А оскільки Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр має досвід в лікуванні цієї хвороби, дитину направили сюди.

Про те, що в дитини мультисистемний запальний синдром лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру виявили в перші дні. Як каже Борачо, їх насторожило, що дівчинці вже 6 років, а хвороба Кавасакі вражає менших дітей. Але мама дитини повідомила, що близько місяця тому її донька перенесла пневмонію.

Тож дівчинці зробили аналіз на виявлення антитіл до COVID-19 і отримали підтвердження, що дитина перенесла коронавірус. «На фоні цих аналізів наші імунологи допомогли з постановкою основного діагнозу, оскільки вже було відомо, що в світі, особливо Китаї, зареєстровані випадки хвороби подібної до синдрому Кавасакі, але вони можуть уражати дітей старшого віку після перенесеної коронавірусної інфекції», - зазначив Борачо.

Загалом, на Львівщині з понад десяти тисяч інфікованих COVID-19, близько 5% - діти.

Як повідомляли зарубіжні ЗМІ, у багатьох країнах зафіксовані випадки виникнення у дітей нового запального синдрому. Так, з лютого по квітень у педіатричному відділенні лікарні в італійському регіоні Бергамо, який є одним з найбільш постраждалих від пандемії коронавірусу в світі, у десяти дітей діагностували гострий запальний синдром, схожий на рідкісну хворобу Кавасакі. Число дітей, яких госпіталізували з новим загадковим захворюванням, приблизно в 30 разів більше звичайного. В середньому ж у лікарні буває не більше одного випадку синдрому Кавасакі впродовж трьох місяців. На підставі цього вчені припустили, що епідемія атипової пневмонії COVID-19 могла стати тригером для високого рівня поширення "важкої форми хвороби Кавасакі", і попередили про можливість подібних спалахів "у країнах, охоплених пандемією COVID-19".

Хворобу Кавасакі діагностують в основному у немовлят і дошкільнят до п'яти років. Новий небезпечний синдром зустрічається і в дітей старшого віку. Випадки захворювань з подібними симптомами були зареєстровані у дітей в Європі та США. Деякі призвели до смерті. 13 травня в одній з лікарень Лондона від запального синдрому помер 14-річний хлопчик. За даними британських ЗМІ, в країні госпіталізовано від 75 до 100 дітей зі схожими симптомами.

У США в одному лише Нью-Йорку зареєстровано понад 100 випадків хвороби, яку американські лікарі називають "педіатричний мультисистемний запальний синдром". Від його ускладнень померли, як мінімум, троє дітей.

фото ілюстративне: dpa