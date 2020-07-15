Не вище 37,2°: у школах з 1 вересня обов’язково мірятимуть температуру
Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Обов'язкове вимірювання температури. При температурі 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи чи навчання. Коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками при вході в школу. Також буде обов'язковою вимога антисептиків у школі, вчителі та діти повинні ними користуватися. Це загальні речі, які обов'язково будуть у правилах. Все решта, я маю надію, на наступному тижні всі ці правила будуть нами розроблені, ми будемо подавати їх на затвердження”, - сказав Степанов.
Він додав, що правила роботи навчальних закладів розробляються спільно з Міністерством освіти та науки, враховуючи і закордонні практики.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, за добу — 836 нових.