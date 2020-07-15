Не вище 37,2°: у школах з 1 вересня обов’язково мірятимуть температуру

З початком роботи шкіл з 1 вересня обов'язковим буде вимірювання температури співробітникам шкіл та школярам, масковий режим для відвідувачів, користування антисептиками. Остаточні вимоги до роботи шкіл будуть затверджені на наступному тижні.

Про це на брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Обов'язкове вимірювання температури. При температурі 37,2 і вище ані працівники, ані діти не можуть допускатися до роботи чи навчання. Коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками при вході в школу. Також буде обов'язковою вимога антисептиків у школі, вчителі та діти повинні ними користуватися. Це загальні речі, які обов'язково будуть у правилах. Все решта, я маю надію, на наступному тижні всі ці правила будуть нами розроблені, ми будемо подавати їх на затвердження”, - сказав Степанов.

Він додав, що правила роботи навчальних закладів розробляються спільно з Міністерством освіти та науки, враховуючи і закордонні практики.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 липня в Україні лабораторно підтверджені 55 607 випадків COVID-19, за добу — 836 нових.