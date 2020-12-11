«Полуничний язик» і не тільки: які ускладнення COVID-19 загрожують дітям

Нове дослідження виявило низку симптомів, які можуть проявлятися у дітей, інфікованих коронавірусом, включаючи так званий «полуничний язик» (захворювання Кавасакі).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Express.

Хоча вважається, що COVID-19 загалом не становить смертельної загрози для дітей, проте цей вірус може викликати в них дуже серйозний стан, відомий як мультисистемний запальний синдром (MIS-C).

Так, більшість дітей, які інфікуються вірусом COVID-19, мають лише легку форму захворювання, але в тих із них, які стикаються із MIS-C відбувається сильне запалення низки органів – серця, судин, легень, нирок, очей, шкіри та системи травлення.

Ця незвичайна тенденція нещодавно спонукала медиків з Медичної школи Гроссмана університету Нью-Йорка продовжити дослідження питання.

Оглянувши 35 дітей, які відповідали критеріям MIS-C, медики повідомили, що симптоми також можуть бути «слизово-шкірними» та такими, що впливають на «тілесні отвори» (ніздрі, вуха, рот).

У наймолодших пацієнтів також виявили набряклі очі, почервонілі щоки та «полуничний язик» (так звана хвороба Кавасакі).

Нью-Йоркські медики зазначили, що існує значний клінічний зв’язок між захворюванням Кавасакі та запальним синдромом, викликаним коронавірусом.

Як відомо, хвороба Кавасакі - рідкісний стан, який зазвичай вражає дітей до 5 років і викликає запалення судин. Це захворювання було вперше описано в англійський медичній літературі в 1967 році японським педіатром Томісаку Кавасакі (захворювання було названо на його честь); він визначив групу дітей із лихоманкою, шкіряною висипкою, кон’юнктивітом (червоними очима), енантемою (почервонінням горла та ротової порожнини), набряками рук та ніг та збільшенням лімфовузлів шиї.

Як відомо, станом на 11 грудня всього в світі з початку пандемії підтверджено більше 70,7 мільйона випадків коронавірусу.