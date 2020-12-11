Sanofi й GSK відклали випуск вакцини проти COVID-19 на кінець 2021 року

Французька фармацевтична компанія Sanofi й британська GSK відтерміновують завершення своєї програми зі створення вакцини проти коронавірусу на кінець 2021 року.

Про це компанії оголосили 11 грудня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Sanofi й GSK повідомляють про затримку реалізації програми зі створення вакцини проти COVID-19 на базі ад’ювантного рекомбінантного білка з метою необхідності покращення імунної відповіді серед осіб похилого віку», - йдеться у заяві компаній.

Як пояснюється, попередні результати клінічних досліджень другої стадії показали позитивні результати для осіб віком від 18 до 49 років, але виявили низьку імунну відповідь старших людей.

Відтак, як заявили у компанії, потенційна доступність вакцини може бути від другої половини до четвертого кварталу 2021 року.

Читайте також: Перша вакцина від коронавірусу пройде авторизацію в ЄС до кінця року

Раніше Sanofi й GSK планували створити вакцину у першій половині 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, про створення вакцини вже заявили група компаній Pfizer/BioNTech, а також AstraZeneca.

Фото: Getty Images