Коронавірус у норок: нове дослідження дає ключ до розгадки

Вчені з Центру геномної регуляції (CRG) в Барселоні з’ясували, що тхори, в меншій мірі коти, собаки та вівери є найбільш вразливими до вірусу SARS-CoV-2 після людини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Рhys.org.

Водночас дослідники виявили, що качки, щури, миші, свині та кури мали низьку сприйнятливість до інфекції або були зовсім не чутливі до неї в порівнянні з людьми.

«Знання того, які тварини сприйнятливі до SARS-CoV-2, допомагає нам запобігти появі резервуарів, з яких коронавірус може з’явитися повторно в більш пізній термін», — наголосив професор досліджень ICREA, директор CRG і старший автор дослідження Луїс Серрано.

За його словами, результати дослідження дають ключ до розгадки того, чому норки, які є близькими родичами тхорів, заражаються цією хворобою, яка, ймовірно, посилюється їх щільними умовами життя і тісним контактом з робітниками ферм.

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Як зазначається, окрім людини, вчені дослідили дев’ять видів тварин. У людей, кішок, тхорів, вівер і собак — зареєстровані випадки зараження SARS-CoV-2. Повідомлень про інфекції у інших п’яти видів — мишей, щурів, свиней, курей і качок — немає.

Дослідники використовували комп’ютерне моделювання, щоб перевірити, як коронавірус використовує свої білки-шипи, які виступають з поверхні вірусу, для проникнення в клітини різних тварин. Основною точкою входу на поверхню клітини є рецептор ACE2, який зв’язується з білком-спайкою за допомогою механізму блокування і ключа. Існує безліч різних варіантів ACE2 в людських популяціях і у різних видів, йдеться у статті.

Варіанти рецептора ACE2 у людей, за якими слідують тхори, кішки, собаки і вівери, мають найвищу енергію зв’язування з вірусним білком, в той час як миші, щури, курки і качки мають низьку енергію зв’язування.

Дослідники також виявили, що різні людські варіанти ACE2 показали відмінності в стабільності і зв’язуванні зі спайковим білком — чутливість, яка може лежати в основі того, чому деякі люди страждають від важких симптомів COVID-19.

«Ми виявили мутації в S-протеїні, які різко знижують здатність SARS-CoV-2 проникати в клітку, захищаючи господаря від зараження COVID-19», — зазначає Хав'єр Дельгадо, дослідник CRG і перший автор дослідження.

За його словами, вчені зараз конструюють міні-білки з людського білка ACE2, щоб «відвернути» увагу вірусу від проникнення в клітини і заблокувати інфекцію.

«Якщо виникнуть нові мутації вірусного шипового білка, ми могли б розробити нові варіанти, щоб блокувати їх», — зауважив він.

Автори дослідження вважають, що «розуміння інфекційності SARS-CoV-2 у різних видів може краще інформувати про заходи громадської охорони здоров’я, допомагаючи скоротити контакти людини з іншими сприйнятливими тваринами і уникнути потенційного продовження пандемії COVID-19».

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.