У Польщі вперше виявили коронавірус на норковій фермі

На норковій фермі у Поморському воєводстві, що на півночі Польщі, у кількох тварин виявлено коронавірус.

Це перший у Польщі підтверджений випадок інфікування коронавірусом у тварин, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Гданський медичний університет.

“Науковці підтвердили інфікування SARS-CoV-2 у восьми тварин”,- йдеться у повідомленні.

Загалом експерти провели тестування 91 норки на фермі.

Дослідження провели науковці Інституту морської і тропічної медицини Гданського медичного університету, а також факультету біотехнології Гданського університету спільно з ветеринарами.

Як наголошується, інфікування коронавірусом норок у Поморському воєводстві є першим таким випадком у Польщі.

Нині експерти проводять генетичні дослідження, що дасть змогу з'ясувати походження вірусу і порівняти його генетичний код з відомими зразками.

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Результати польських науковців засвідчують можливість передання коронавірусу від людини до норки. Як зазначається, лабораторними дослідженнями в різних наукових центрах по всьому світу вже доказано можливість інфікування коронавірусом багатьох видів тварин, зокрема норок, хом’яків, кролів, кажанів, мавп і гризунів.

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Як повідомлялося, інфікованих коронавірусом норок раніше вже виявляли у Франції, Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США.

Фото: PAP