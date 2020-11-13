У Греції зафіксували випадки коронавірусу на норкових фермах

На двох норкових фермах на півночі Греції виявлено коронавірус, заявили у п'ятницю у міністерстві сільського господарства країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що штамп вірусу, виявлений у тварин - такий самий, що був виявлений у людей.

Селекціонер однієї з ферм, де незабаром мав розпочатися забій 2 500 норок, також отримав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 10 мільйонів норок було знищено фермерами у Данії відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство. Наразі рішення призупинено, а законопроект, що дозволить здійснити масову ліквідацію норок, подано на розгляд парламенту.

Позаминулої середи уряд Данії оголосив про рішення знищити все поголів’я норок у країні, яка є європейським лідером норкової промисловості. Йшлося про близько 17 мільйонів тварин. Причиною було оголошено виявлення на норкових фермах мутації вірусу COVID-19, що поширюється на людей.

Науковці вважають, що подібні мутації можуть поставити під сумнів ефективність вакцин від коронавірусу, що нині розробляються.

Також повідомлялося, що у США з серпня понад 15 000 норок померли від коронавірусу.

Фото: PETA