Мутація у норок може вплинути на ефективність COVID-вакцин - Ляшко

Антигенна мутація SARS-CoV-2 може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці написав головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Наявні дані свідчать про те, що клінічна картина, ступінь тяжкості та передача інфекції серед заражених варіантом SARS-CoV-2 пов'язаним з норками є подібними до циркулюючого в загальному населенні коронавірусу SARS-CoV-2. Однак варіант, пов'язаний з норками – ще відомий як «варіант кластеру 5» - має поєднання мутацій або змін, які раніше не спостерігались. Ймовірність антигенної мутації SARS-CoV-2 ще не доведена, але у найгіршому випадку антигенна мутація може мати наслідки для імунітету, реінфекцій та ефективності вакцин від COVID-19. Щодо вакцин – багато із кандидатів у вакцини від COVID-19 використовують спайк-білок коронавірусу у якості цілі", - написав Ляшко.

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Він також повідомив, що мав розмову з послом Королівства Данії в Україні паном Оле Егберг Міккельсеном саме щодо виявлення випадків захворювання.

"У ході розмови пан посол поділився досвідом Данії з даного питання та запевнив, що їх уряд вже вживає заходів щодо обмеження подальшого поширення цього варіанту вірусу серед популяцій норок та людей, зокрема. Йдеться про забиття норок на всіх норкових фермах по всій території Данії та нові обмеження для 280 000 людей, які проживають в муніципалітетах, де розташовані норкові ферми", - написав Ляшко.

Також, він зазначив що як головний державний санітарний лікар, проінформував Держпродспоживслужбу, Мінекономрозвитку, Національну академію наук, Національну академію медичних наук щодо проведення оцінки ризиків пов’язаних з поширенням SARS-CoV-2 у популяції норок впливом на заходи, що зараз впроваджуються для стримування поширення коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, шість країн - Данія, Нідерланди, Іспанія, Швеція, Італія та Сполучені Штати Америки -повідомили про випадки SARS-CoV-2 серед норок.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 51 357 865 випадків зараження коронавірусом, з них 1 271 370 летальних, 36 147 305 людей одужали.