Зараження норок коронавірусом зафіксували ще у п'яти країнах

Інфікування норок коронавірусом, окрім Данії, зареєстрували ще у п'яти країнах.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує ВООЗ.

Зараз інфікованих норок зафіксували на фермах у Данії, Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. Випадки зараження було виявлено під час тестів у норок, собак, домашніх котів, левів і тигрів.

За даними експертів організації, норки інфікуються COVID-19 від людей. На їхню думку, під час поширення вірусу від людини до тварини можлива його генетична модифікація, яку можна виявити за допомогою вивчення послідовності генома. Наразі не зрозуміло, які наслідки можуть мати ці мутації.

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Як повідомлялося, в Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують з норковими фермами.

У цьому зв'язку в Данії планують знищити всіх норок, адже новий вірус небезпечний для людей. Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 млн ​​тварин.