ВООЗ проведе глобальну перевірку норкових ферм після спалаху коронавірусу у Данії

Наголошується, що перевірка має на меті запобігти подальшим «наслідкам мутації» коронавірусу.

"Ми працюємо з регіональними відділеннями ... там, де є норкові ферми, та розглядаємо питання біозахисту та запобігання поширенню інфекції", - зазначила технічний керівник підрозділу ВООЗ щодо протидії хворобі COVID-19 Марія ван Керхове на брифінгу у Женеві.

Водночас експерт наголосила, що ризик заразитися є набагато меншим у інших сільськогосподарських тварин, ніж у норок, які, ймовірно, набагато більш схильні до зараження.

Вона також підкреслила, що мутації вірусів є нормальним явищем. "Цей тип змін у вірусі ми відстежуємо з самого початку", - сказала ван Керхове.

Як повідомлялося, у Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов’язують із норковими фермами.

У цьому зв'язку у Данії планують знищити усіх норок, адже новий вірус є небезпечним для людей.

Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 млн до 17 млн тварин.