У Данії «коронавірус-мутант» виявили у сотень людей

У Данії у 214 осіб виявили мутовану версію коронавірусу, який пов’язують із норковими фермами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на Державний інститут сироваток Данії, який займається інфекційними захворюваннями.

Як зазначається у звіті інституту, таку кількість виявили починаючи з червня цього року.

Однак лише у 12 осіб та на п’яти норкових фермах був виявлений штам мутованого коронавірусу, через який закрили ферми.

Як повідомляв Укрінформ, у Данії планують знищити усіх норок, адже на фермах, де вирощують цих тварин, виявлено новий мутований коронавірус, небезпечний для людей. Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин. Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може поширитися по всьому світу.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у четвер заявила про спеціальні обмеження для понад 280 тисяч жителів семи районів Північної Ютландії у зв’язку з виявленням у людей мутованої версії COVID-19, яку пов’язують із норковими фермами.

Бари і ресторани також будуть закриті, жителям інших регіонів країни забороняється відвідувати закриті регіони. Громадський транспорт в регіоні буде закритий, міжміські автобуси і потяги не будуть робити зупинок. Школярі в семи муніципалітетах, які навчаються в класах з п'ятого по восьмий, будуть навчатись віддалено.

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Влада країни офіційно підтвердила й визнала, що мутація коронавірусу може поставити під серйозну загрозу дієвість будь-якої майбутньої вакцини від цієї хвороби.

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстровано 49 034 766 випадків коронавірусу, зокрема 1 239 660 людей померли і 34 984 041 видужала.

Фото: CTK Photo/Укрінформ