Уряд Данії закриє частину країни через мутацію коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Уряд заявив у середу, що джерелом зараження людей мутованим коронавірусом у північній частині країни можуть бути норки. За словами представників влади, новий штамп коронавірусу може бути стійким проти майбутніх вакцин від COVID-19.

Муніципалітети на півночі Данії, в яких розташовані більшість норкових ферм у країні, зіткнуться з обмеженнями на пересування через адміністративні межі, ресторани та бари будуть змушені закритись, заявив мер муніципалітету Рестхіммерленд Пер Бах Лаурсен.

Міністерство охорони здоров'я Данії відмовилося коментувати деталі нових обмежень, спрямованих на стримування поширення нового штаму вірусу. Очікується що детальна інформація буде оприлюднена пізніше.

Як повідомлялося, у Данії планують знищити усіх норок через виявлення на фермах, де вирощують цих тварин, нового мутованого коронавірусу. Наразі в Данії виявлено 12 осіб з мутованим коронавірусом.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на ранок 5 листопада у світі виявлено понад 48,4 мільйона випадків COVID-19. При цьому 34 674 292 особи одужали, 1 231 026 пацієнтів померли.

Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix