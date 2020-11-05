У Данії через мутацію COVID-19 знищать понад 15 мільйонів норок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.
«Мутація може створити ризик, що майбутні вакцини від COVID-19 не працюватимуть належним чином. Тож необхідно ліквідувати усіх норок», - заявив прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин.
Зазначається, що у норок виявили мутовану коронавірусну інфекцію, яка поширюється на людей та ослаблює здатність організму до виробництва антитіл.
У Данії коронавірус-мутант уже підтвердили у 12 осіб.
Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може розповсюдитися по всьому світу.
За останньою інформацією, у Данії підтверджено 50 530 випадків COVID-19, у тому числі 729 летальних.
Фото: PETA