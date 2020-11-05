У Данії через мутацію COVID-19 знищать понад 15 мільйонів норок

У Данії планують знищити усіх норок після того, як на фермах, де вирощують цих тварин, було виявлено новий мутований коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

«Мутація може створити ризик, що майбутні вакцини від COVID-19 не працюватимуть належним чином. Тож необхідно ліквідувати усіх норок», - заявив прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин.

Зазначається, що у норок виявили мутовану коронавірусну інфекцію, яка поширюється на людей та ослаблює здатність організму до виробництва антитіл.

У Данії коронавірус-мутант уже підтвердили у 12 осіб.

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Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може розповсюдитися по всьому світу.

За останньою інформацією, у Данії підтверджено 50 530 випадків COVID-19, у тому числі 729 летальних.

Фото: PETA