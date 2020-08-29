У Нідерландах через коронавірус заборонили розводити норок

У Нідерландах уряд заборонив розводити норок через велику кількість хворих тварин. Заборона почне діяти вже навесні наступного року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“Селекціонери здивовані рішенням уряду і новиною про те, що навесні наступного року почне діяти заборона на розведення норок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що власники таких господарств вже звернулися за роз’ясненнями щодо заборони до Міністерства сілького господарства Нідерландів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах виявили тварин, заражених коронавірусом вже на 37 норкових фермах.

Міністерство сільського господарства Нідерландів припускає, що тварини могли заразитися від людини. Зараження коронавірусом на норкових фермах у країні фіксують починаючи з квітня.