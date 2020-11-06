Людству слід готуватися до нової пандемії вже зараз - ВООЗ

Напередодні 73-ї щорічної сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ закликала світову спільноту готуватися до нової пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Саме ця тема стане однією з ключових на сесії, яка розпочнеться 9 листопада в онлайн-форматі.

У заяві ВООЗ наголошується, що людству слід «готуватися до нової пандемії вже зараз».

«Ми бачили за останній рік, що країни, які мають міцну інфраструктуру охорони здоров'я, що стосується підготовки до надзвичайних ситуацій, були здатні діяти швидко з метою стримування і контролю за поширенням вірусу SARS-CoV-2», - йдеться в заяві.

Водночас організація зазначає, що COVID-19 можна перемогти «наукою, рішеннями та солідарністю».

Як зазначили у ВООЗ, хоча пандемія коронавірусу – це глобальна криза, «багато держав та міст успішно запобігли і взяли під контроль передачу інфекції, застосовуючи всеосяжний і заснований на фактах підхід». Уперше світ об'єднався навколо «плану щодо прискорення розробки вакцин, діагностичних та терапевтичних засобів», підкреслили в організації.

«Пандемія COVID-19 є виразним нагадуванням про те, що здоров'я є основою соціальної, економічної та політичної стабільності», - заявили у ВООЗ, додавши, що ця пандемія є нагадуванням про важливість загальних зусиль організації щодо збільшення охорони здоров'я та кращого захисту населення від надзвичайних ситуацій, пов’язаних зі здоров’ям людей.

Повідомляється, що на 73-й сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я ВООЗ розгляне проєкт резолюції про посилення підготовки до термінових ситуацій в охороні здоров'я.

Як зазначається, дана резолюція містить заклик до поліпшення підготовки для виявлення та реагування на випадки COVID-19 та інших небезпечних інфекційних захворювань.

Також на сесії буде обговорюватися 10-річний план боротьби з «забутими» тропічними хворобами, а також проблема менінгіту, епілепсії та інших неврологічних розладів, питання харчування дітей і матерів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 листопада у світі зареєстровано 49 034 766 випадків коронавірусу, зокрема 1 239 660 померли і 3 498 4041 видужав.