У світі виявили понад 49 мільйонів випадків COVID-19

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстровано 49034766 випадків коронавірусу, зокрема 1 239 660 померли і 3 498 4041 видужав.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За добу було зафіксовано 19988 нових випадків коронавірусу і 783 смертей.

США продовжують лідирувати за кількістю хворих, там відмітка наближається до десяти мільйонів, складаючи вже 9919522 випадки.

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На другому місці Індія, де зафіксовано 841174 випадки (690 сьогодні), на третьому - Бразилія з 5614258 випадками.