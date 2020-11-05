Індійську вакцину від коронавірусу очікують у лютому

Індійську вакцину від коронавірусу очікують у лютому

Укрінформ
Індійська вакцина COVAXIN вийде на ринок не пізніше лютого наступного року, що на місяць раніше, ніж очікувалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в уряді Індії.

«Очікується, що на початку року – у лютому чи березні – вона буде доступна», - прокоментував журналістам терміни виходу вакцини один із співробітників Індійського інституту медичних наук.

Раніше індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech, яка розробляє COVAXIN, повідомляла про вихід вакцини на ринок у ІІ кварталі 2021 року.

Читайте також: В Індії почали тестувати на людях вакцину від COVID-19

Якщо COVAXIN вийде в лютому, то це зробить цю вакцину першою в Індії затвердженою вакциною від коронавірусу.

Наразі кілька провідних кандидатів-виробників вакцин уже перебувають на заключному, третьому етапі тестування.

Читайте також: Україна готова долучитися до розробки вакцини AstraZeneca - Степанов

Експериментальна вакцина, розроблена британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, є однією з найдосконаліших, і Велика Британія планує випустити її наприкінці грудня або на початку 2021 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-