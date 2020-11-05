Індійську вакцину від коронавірусу очікують у лютому
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в уряді Індії.
«Очікується, що на початку року – у лютому чи березні – вона буде доступна», - прокоментував журналістам терміни виходу вакцини один із співробітників Індійського інституту медичних наук.
Раніше індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech, яка розробляє COVAXIN, повідомляла про вихід вакцини на ринок у ІІ кварталі 2021 року.
Якщо COVAXIN вийде в лютому, то це зробить цю вакцину першою в Індії затвердженою вакциною від коронавірусу.
Наразі кілька провідних кандидатів-виробників вакцин уже перебувають на заключному, третьому етапі тестування.
Експериментальна вакцина, розроблена британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, є однією з найдосконаліших, і Велика Британія планує випустити її наприкінці грудня або на початку 2021 року.