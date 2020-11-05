Індійську вакцину від коронавірусу очікують у лютому

Індійська вакцина COVAXIN вийде на ринок не пізніше лютого наступного року, що на місяць раніше, ніж очікувалося.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в уряді Індії.

«Очікується, що на початку року – у лютому чи березні – вона буде доступна», - прокоментував журналістам терміни виходу вакцини один із співробітників Індійського інституту медичних наук.

Раніше індійська фармацевтична компанія Bharat Biotech, яка розробляє COVAXIN, повідомляла про вихід вакцини на ринок у ІІ кварталі 2021 року.

Якщо COVAXIN вийде в лютому, то це зробить цю вакцину першою в Індії затвердженою вакциною від коронавірусу.

Наразі кілька провідних кандидатів-виробників вакцин уже перебувають на заключному, третьому етапі тестування.

Експериментальна вакцина, розроблена британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, є однією з найдосконаліших, і Велика Британія планує випустити її наприкінці грудня або на початку 2021 року.