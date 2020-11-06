Північну Данію ізолювали через мутований коронавірус

Прем’єр Данії Метте Фредеріксен у четвер заявила про спеціальні обмеження для понад 280 тисяч жителів північної Данії у зв’язку з виявленням у людей мутованої версії COVID-19, яку пов’язують із норковими фермами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

"Відсьогодні громадянам семи районів Північної Ютландії настійно рекомендується залишатися у своєму районі, щоб запобігти поширенню інфекції. Ми просимо вас в Північній Ютландії зробити щось зовсім екстраординарне", - сказала Фредеріксен, кажучи про "реальне закриття" регіону.

Бари і ресторани також будуть закриті, жителям інших регіонів країни забороняється відвідувати закриті регіони. Громадський транспорт в регіоні буде закритий, міжміські автобуси і потяги не будуть робити зупинок.

Влада країни офіційно підтвердила й визнала, що мутація коронавірусу може поставити під серйозну загрозу дієвість будь-якої майбутньої вакцини від цієї хвороби.

Школярі в семи муніципалітетах, які навчаються в класах з п'ятого по восьмий, будуть відвідувати уроки віддалено. Навчання молоді, включаючи іспити, буде проводитися повністю онлайн, а відвідуваність вищих навчальних закладів, таких як університети, буде знижена на 50%.

Культурні і спортивні об'єкти, такі як тренажерні зали, басейни, парки розваг, зоопарки, театри, музеї, бібліотеки і кінотеатри, будуть закриті, хоча відкриті майданчики для занять спортом залишаться відкритими.

Регіональне медичне відомство Північної Ютландія заявило про підготовку до масового тестування 280 тисяч жителів постраждалих районів.

Як п овідомляв Укрінформ, у Данії планують знищити усіх норок, адже на фермах, де вирощують цих тварин, виявлено новий мутований коронавірус, небезпечний для людей. Данська поліція вже підрахувала, що доведеться знищити від 15 до 17 мільйонів тварин. Уряд країни застерігає: якщо не знищити норок, то новий різновид інфекції може поширитися по всьому світу.

Фото: АА