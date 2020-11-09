Данія: Чим загрожує мутований вірус із норкових ферм?

Данці зважилися на практичне знищення цілої галузі тваринництва

У минулу середу уряд Данії оголосив про рішення знищити все поголів’я норок у країні, яка є європейським лідером норкової промисловості. Такі жорсткі заходи були вжиті у зв’язку з тим, що в цих тварин виявили мутовану коронавірусну інфекцію, яка поширюється на людей.

Працівники галузі вже охрестили таке рішення «чорним днем для Данії», а провідні інфекціоністи країни побоюються, щоб Північна Ютландія, в якій, власне, і виявили небезпечну мутацію COVID-19, не стала «новим Уханем».

«ЧОРНИЙ ДЕНЬ ДЛЯ ДАНІЇ»

Данці почали розводити норок на промисловій основі після Другої світової війни. Спочатку це були сімейні ферми, де вирощувалося 400-500 звірів. Нині популяція норок у Данії оцінюється в діапазоні від 15 до 17 мільйонів особин, що робить країну одним із найбільших світових виробників шкурок норки та виробів із них. Так, торік Данія експортувала цієї продукції на 730 мільйонів доларів, що складає 25% світового експорту.

Тривожні дзвіночки в норковій промисловості пролунали ще в квітні, коли на двох спеціалізованих фермах у Нідерландах діагностували коронавірус у кількох тварин. Як тільки кількість заражених норок почала зростати, влада повністю заборонила їхнє розведення, аби уникнути передачі вірусу від цих тварин людям. Згодом COVID-19 дістався й данських норок, а нині його вже зафіксували на фермах в Іспанії, Швеції, Італії та США.

У Данії сплеск коронавірусного захворювання серед норок почався ще в червні, а станом на сьогодні від нього постраждало 207 данських норкових ферм. Наразі, за словами міністра охорони здоров’я Данії Магнуса Хойніке, половина із 783 випадків зараження людьми коронавірусом у північному регіоні країни пов’язана з норками. Більше того, виявили кілька випадків мутованої форми вірусу, яка передалася від норок людям. Наразі повідомляють про 12 випадків зараження на «мутований» коронавірус у Данії, але реальна кількість заражених, ймовірно, набагато вища. Врешті-решт, влада країни ухвалила рішення щодо винищення всього поголів’я цих хутрових тварин, яке фермери вже встигли назвати «чорним днем для Данії».

МУТАЦІЇ ЯК ЗАГРОЗА ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВАКЦИН

Ще коли світом лише починав ширитися новий коронавірус SARS-CoV-2, ВООЗ та інші авторитетні організації губилися в здогадах, чи є тварини носіями нового вірусу та якщо є, то чи можуть його передавати людям. Останні дані свідчать про те, що таки можуть.

Коментуючи ЗМІ ситуацію з норками як носіями вірусу COVID-19, професор вірусології з Редінгського університету у Великій Британії Іан Джонс зауважив, що здатність вірусу мутувати, потрапляючи в нові біологічні види, є передбачуваною.

Він опирався на висновки вчених із Державного інституту сироваток Данії (SSI), який займається інфекційними захворюваннями. Там нещодавно дослідили, що новий штам коронавірусу має мутації у своєму так званому спайковому або шипоподібному білку – частині вірусу, яка вторгається в здорові клітини та інфікує їх.

«Він (вірус COVID-19 – ред.) повинен адаптуватися, щоб мати можливість використовувати рецептори норки для проникнення в клітини, і, відповідно, вірус буде модифікувати спайковий білок, щоб це могло ефективно відбуватися», – пояснив професор Джонс.

Науковці переконують, що така мутація становить загрозу для майбутніх вакцин, які розробляються провідними фармацевтичними компаніями, і дія яких заснована саме на блокуванні спайкового білка. Небезпека мутованого в організмі норок коронавірусу полягає в тому, що він може знову потрапити до людського організму та розмножитися в ньому з уже новою версією спайкового білка, який унеможливить реакцію на вакцину, розроблену з урахуванням «людського», а не «норкового» білка. Простіше кажучи, мутована коронавірусна інфекція ослаблює здатність людського організму до виробництва антитіл.

Фото: DPA

ЗНИЩЕННЯ НОРКІВНИЦТВА ЯК ПОРЯТУНОК СВІТУ?

Уряду Данії доведеться викласти 800 мільйонів євро для реалізації плану щодо винищення поголів’я норок у країні. У цю суму закладені й компенсації для постраждалих фермерів, які назвали знищення норок фактичною ліквідацією хутряної промисловості.

Натомість, на іншій шальці терезів, що визнають як данські політики й науковці, так і невдоволені фермери, стоїть запобігання перетворенню Північної Ютландії з її «мутованими» норками на новий Ухань.

«Ми несемо відповідальність перед рештою світу, і тому повинні серйозно поставитися до ситуації», – заявила прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

«Найгірший сценарій полягає в тому, що почнеться пандемія з місцем зародження в Данії», – попередила технічний директор SSI Коре Мьольбак.

«Ми можемо стати відомими як країна, яка зруйнувала останні півроку роботи над вакцинами», – прокоментував ситуацію данський політичний оглядач Томас Фундінг.

Не дивно, що зрештою данці наважилися на такий руйнівний для норківництва шлях – запобігти розповсюдженню мутованого вірусу шляхом винищення його носіїв.

У високих інстанціях – ВООЗ та ЄЦКЗ (Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності) – вже погодилися зі стратегією Данії щодо вирішення ситуації та назвали таке непросте економічне рішення «рішучим і мужнім».

Разом із міжнародними інстанціями такі дії уряду привітали й активісти за права тварин, які вже давно закликають до ліквідації норківництва як «застарілої» галузі.

«Хоча це не заборона розведення хутрових тварин, проте цей крок сигналізує про припинення страждань мільйонів тварин, яких вирощують у тісних клітках на данських хутряних фермах», – зазначили в Міжнародному гуманному товаристві.

Чи попередить знищення данського норківництва теоретичну пандемію нового мутованого вірусу, побачимо з часом. Натомість, уже зараз безсумнівно можна сказати, що ліквідація однієї з передових галузей тваринництва в Данії є ще одним «сюрпризом» COVID-19, який, схоже, впевнено змінює сучасний світ і творить нову реальність.

Олександра Федорчук