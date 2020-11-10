Українські ферми готові вакцинувати норок від коронавірусу

Українські ферми готові вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Асоціації звірівників України (АЗУ).

«Вакцину від коронавірусу почали тестувати на норках. Українські норкові ферми готові вакцинувати норок від вірусу SARS-CoV-2, якщо розробники підтвердять ефективність препаратів. Доклінічні випробування вакцин в Європі вже пройшли на тхорах і дали хороший результат», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні ряд вакцин проходять випробування на собаках і кішках, які також сприйнятливі до вірусу COVID-19. Втім, найближчим часом будуть проведені дослідження на норкових фермах.

Асоціація звірівників України провела моніторинг ринку і прийняла рішення брати участь у вакцинації тварин. Є надія, що зусиллями світової ветеринарної науки буде створено препарат, який буде знищувати вірус у сільськогосподарських і домашніх тварин.

Планується, що вакцинація норок буде проходити паралельно з вакцинацією людей.

Вже є відомості, що американська компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech заявили про завершення третьої стадії клінічних випробувань вакцини від коронавірусу, яка показала ефективність майже у 90% випадках, нагадали в АЗУ.

Як повідомляв Укрінформ, на українських норкових фермах, які входять до складу Асоціації звірівників України, дотримуються жорстких карантинних заходів, тут не виявлено жодного випадку зараження норок вірусом SARS-CoV-2.

У Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в Данії вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 до 17 млн норок.

За даними ВООЗ, інфікування норок коронавірусом, окрім Данії, зареєстрували ще у п'яти країнах: Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. При цьому у ВООЗ зазначили, що норки можуть слугувати «резервуаром» для вірусу, передавати його всередині своєї популяції.