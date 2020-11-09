На українських норкових фермах жорсткий карантин і немає коронавірусу - експерти

На українських норкових фермах, які входять до складу Асоціації звірівників України, виконуються жорсткі карантинні міри і не виявлено жодного випадку захворювання норок вірусом SARS-CoV-2.

Про це Укрінформу повідомили в Асоціації звірівників України.

“Повідомляємо, що на наших фермах не виявлено жодного випадку захворювання норок вірусом SARS-CoV-2, епідеміологічна ситуація перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства”, - йдеться у повідомленні.

В асоціації зазначили, що навколо останніх подій на норкових фермах у Данії існує багато спекуляцій і маніпуляцій, які призвели до неправильного висвітлення подій із закриттям норкових ферм у країнах Європи.

Найперше слід зазначити, що мова не йде про закриття норкових ферм у Данії. Даний крок – це тимчасовий застережний захід, пов’язаний з профілактикою у боротьбі з поширенням вірусу SARS-CoV-2. Після завершення пандемії діяльність норкових ферм у Данії буде відновлена.

На думку провідних спеціалістів Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ), дії данської влади є надто радикальними і не мають під собою достатніх підстав. Коронавірус постійно розвивається, і вчені та експерти ВООЗ заявили, що на сьогоднішній день немає доказів того, що будь-яка з мутацій становить підвищену загрозу для людини.

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) доктор Ханс Клюге в суботу, 7 листопада, на організованому брифінгу для преси в міністерстві охорони здоров’я Данії повідомив, що на даний час немає підстав говорити, що щось завдасть шкоди розробці вакцини.

«Я думаю, що дуже важливо розуміти, що подібні речі (мутації вірусів) відбуваються постійно», - сказав виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров’я Майк Райан.

Асоціація звірівників України виступає за дотримання прозорих і високих стандартів у виробництві тваринницької продукції та добробуту тварин, відкрита до співпраці та готова надати необхідну обґрунтовану інформацію щодо діяльності норкових ферм в Україні.