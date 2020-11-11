У Данії вже встигли знищити 10 мільйонів норок

Щонайменше 10 мільйонів норок було знищено фермерами відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Видання повідомляє про тисячі тушок норок, розкиданих уздовж автомагістралей.

Як відомо, прем’єр Данії Метте Фредеріксен раніше заявила про спеціальні обмеження для понад 280 тисяч жителів північної Данії у зв’язку з виявленням у людей нового виду вірусу COVID-19, мутацію якого пов’язують із норковими фермами.

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Минулої середи уряд Данії оголосив про рішення знищити все поголів’я норок у країні, яка є європейським лідером норкової промисловості. Йшлося про близько 17 мільйонів тварин. Причиною було оголошено виявлення на норкових фермах мутації вірусу COVID-19, що поширюється людей.

Науковці вважають, що подібні мутації можуть поставити під сумнів ефективність вакцин від коронавірусу, що нині розробляються.

10 листопада данський міністр із питань продовольства визнав рішення уряду про масове знищення норок помилковим та таким, що не має юридичних підстав. Нині рішення призупинено, а законопроект, який дозволить здійснити масову ліквідацію норок, подано на розгляд парламенту.

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