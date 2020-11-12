В Україні прокоментували знищення норок на хутрових фермах за «вказівкою ВООЗ»

У Всесвітній організації охорони здоров'я не рекомендували масове умертвіння норок на хутрових фермах, залишивши це рішення на розсуд влади.

Про це повідомила Асоціація звірівників України, передає Укрінформ.

Як зазначається, офіційний представник ВООЗ Маргарет Гарріс в данському ток-шоу «Ліпперт» заявила: «Ми вважаємо, що глобальний ризик, пов'язаний з новим варіантом (коронавірусу - ред.) норки, безумовно, дуже низький».

За словами представниці ВООЗ, в організації не вважають такі дії необхідними. «Є ймовірність, що воно запобігає і контролює інфекцію. Але ми залишаємо на розсуд окремих властей прийняття правильного рішення для окремої частини суспільства і людей, яких це торкнулося», - наголосила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, у Данії у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в країні вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 млн до 17 млн норок.

За даними ВООЗ, інфікування норок коронавірусом зареєстрували окрім Данії ще у п'яти країнах: Нідерландах, Іспанії, Швеції, Італії та США. При цьому у ВООЗ зазначили, що норки можуть слугувати «резервуаром» для вірусу, передавати його всередині своєї популяції.

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За інформацією Асоціації звірівників України, на українських норкових фермах, які входять до її складу, дотримуються жорстких карантинних заходів, тут не виявлено жодного випадку зараження норок вірусом SARS-CoV-2.