У Швеції виявили коронавірус на норкових фермах

Агенство з охорони здоров’я громадськості Швеції заявило про випадки зараження коронавірусом людей, які працюють на норкових фермах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

При цьому не уточнюється кількість людей, які здали позитивний тест на коронавірус.

Зазначається, що нині фахівці аналізують проби, взяті у хворих людей і норок, аби зрозуміти, чи є зв’язок між цими штамами.

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Як повідомляв Укрінформ, у Данії, що є найбільшим у світі експортером хутра норки, у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в країні вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 млн до 17 млн норок.

Науковці вважають, що подібні мутації можуть поставити під сумнів ефективність вакцин від коронавірусу, що нині розробляються.

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Згодом міністр продовольства та сільського господарства Данії Могенс Єнсен визнав рішення уряду про масове знищення норок помилковим і таким, що не має юридичних підстав. Нині рішення призупинено, а законопроєкт, який дозволить здійснити масову ліквідацію норок, подано на розгляд парламенту.

Пізніше стало відомо, що щонайменше 10 мільйонів норок було знищено відповідно до урядового розпорядження.