Датський міністр подав у відставку через незаконне винищення норок

Міністр продовольства та сільського господарства Данії Могенс Єнсен заявив, що йде з посади після скандалу щодо масового знищення норок через виявлений на фермах мутований коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Я повідомив прем’єр-міністру, що хочу піти у відставку. Я розумію, що у мене більше немає необхідної підтримки серед парламентських партій», - написав міністр у Твіттері.

Раніше він визнав рішення уряду про масове знищення норок помилковим і таким, що не має юридичних підстав. Нині рішення призупинено, а законопроєкт, який дозволить здійснити масову ліквідацію норок, подано на розгляд парламенту.

Читайте також: У Греції зафіксували випадки коронавірусу на норкових фермах

Опозиційні партії привітали рішення Єнсена про відставку, водночас наголошуючи, що прем'єр-міністр Метте Фредеріксен також має нести відповідальність, і закликали провести незалежне розслідування дій уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у Данії, яка є найбільшим у світі експортером хутра норки, у 214 осіб виявили мутований коронавірус, який пов'язують із норковими фермами. Через це в країні вирішили знищити всіх норок, оскільки новий вірус небезпечний для людей. У країні підрахували, що доведеться знищити від 15 млн до 17 млн норок.

Читайте також: У Данії вже встигли знищити 10 мільйонів норок

Науковці вважають, що подібні мутації можуть поставити під сумнів ефективність вакцин від коронавірусу, що нині розробляються.

Пізніше стало відомо, що щонайменше 10 мільйонів норок було знищено фермерами відповідно до урядового розпорядження, доки його не визнали таким, що порушує законодавство.

Фото: PETA