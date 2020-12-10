«Ковід» агресивніший за грип, але можлива й мікст-інфекція – вчений

Вірус SARS-CoV-2 поводиться більш агресивно порівняно з іншими респіраторними інфекціями, активніше чіпляється за рецептори і тому поки витісняє вірус грипу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав професор кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Андрій Бондаренко.

За його словами, СOVID-19 та вірус грипу конкурують між собою за людський організм, і ймовірно, коронавірус не дасть цього сезону «розгулятися» грипу, проте можлива й мікст-інфекція.

«Епідемія грипу в південній півкулі вже відбулася. Скажімо, ситуація в Австралії показує, що є на сьогодні велика конкуренція між SARS-CoV-2 та вірусом грипу. Ковід як більш агресивний чіпляється до наших рецепторів активніше і подавляє активність грипу, відправляє його на другий план. Але ніхто не відміняв мікст-інфекцію, коли одночасно вражається організм двома вірусами чи відбувається нашарування, коли людина спершу переносить грип, а потім, маючи ослаблений імунітет, підхоплює ковід, чи навпаки. Але ми зараз будемо тільки входити в цей період грипу. Як правило, епідемія починається із західних областей, але на сьогодні, за даними лабораторних досліджень, грип ще не циркулює. Що буде далі, важко спрогнозувати», - сказав Бондаренко.

За словами вченого, який протягом уже 25 років викладає майбутнім лікарям інфекційні хвороби, «SARS-CoV-2 не схожий ні на що».

«Я не можу його й з грипом порівнювати. Він має властивості різних вірусів. Його мішень - ангіотензинперетворюючий фермент, який є практично в усіх судинах, внаслідок чого у наших пацієнтів і виникає тромбоваскуліт та коагулопатія. SARS-CoV-2 поводиться геть не як зоонозний вірус. Джерелом зоонозного вірусу є якась тварина, що проживає на певній території, тому й розповсюдження маємо виключно на цій території. Ми маємо СOVID-19 на всіх континентах, у всіх країнах, незалежно від кліматичних умов. Він циркулює незалежно від пори року. Це все нехарактерно для зоонозного вірусу», - заявив Бондаренко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків COVID-19, з них за добу -13 371. Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.