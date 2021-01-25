Україна очікує перші 200 тисяч доз вакцини від COVAX - Шмигаль

Україна очікує перші 200 тисяч доз вакцини від COVAX - Шмигаль

Укрінформ
Україна найближчим часом очікує першу партію вакцини проти COVID-19 від глобального фонду COVAX в обсязі від 200 тисяч доз.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вакцинація розпочнеться в лютому. Незабаром Україна отримає 1 мільйон доз вакцини... Зараз буде якраз перша поставка від COVAX в обсязі від 200 тисяч доз, аби розпочати негайну вакцинацію першої хвилі", - сказав Прем'єр.

Він наголосив, що вакцини вистачить усім, хто захоче зробити щеплення протягом цього року.

Читайте також: Україна може повернутися до «кольорових» карантинних зон – Шмигаль

"У нас сьогодні контрактів вже більше ніж на 30 мільйонів доз на підписанні та підписано, тому всі черги згідно з чітким планом вакцинування будуть дотримані, вся інфраструктура підготовлена", - пояснив Шмигаль.

Він додав, що в Україні буде як безкоштовна, так і платна вакцинація від коронавірусу.

"Національний план передбачає 5 етапів вакцинації, обов'язкової для лікарів, для військових, які несуть службу на передовій. Другий етап також включає військових ЗСУ, Національну поліцію, всі групи ризику. До 5-го етапу є можливість вакцинуватись безкоштовно, це буде добровільна справа. Також буде можливість вакцинуватись платно у компаніях, які завезуть вакцину", - розповів очільник уряду.

За його словами, план передбачає вакцинацію 50% населення протягом 2021-2022 років.

Читайте також: На Банковій обговорили початок COVID-вакцинації в Україні

Як повідомлялося, Президент Зеленський заявив, що Україна очікує на надходження найближчим часом першого мільйона доз вакцини проти COVID-19 від провідної міжнародної компанії.

У січні Кабінет Міністрів визначив британське агентство Crown Agents оператором закупівлі вакцин від COVID-19 для України. Міністерство охорони здоров'я планує найближчим часом підписати договір зі ще одним постачальником COVID-вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував, що на комерційному ринку легальна вакцина від коронавірусу з'явиться до літа.

Фото: Shutterstock

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-