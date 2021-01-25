Україна може повернутися до «кольорових» карантинних зон – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що посилені обмежувальні заходи показали свою ефективність, а після аналізу ситуації в регіонах держава може повернутися до адаптивного карантину.

Про це він розповів на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ті показники, які ми бачимо сьогодні за кількістю захворілих, госпіталізованих та тих, хто одужав, свідчать, що посилений карантин був ефективним заходом. Найближчим часом МОЗ дослідить ситуацію в регіонах, і залежно від показників ми ухвалимо рішення про запровадження адаптивного карантину по окремих областях. Тобто повернемося до зелених, жовтих, помаранчевих і червоних зон», – зазначив Шмигаль.

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За його словами, ці зміни у разі прийняття набудуть чинності через сім днів після ухвалення.

Глава уряду також поінформував, що на сьогодні в Україні 235,7 тис. активних хворих на коронавірус і 18,6 тис. зайнятих ліжок у медзакладах. Загалом, за його словами, у лікарнях відведено під хворих на COVID-19 понад 66,3 тис. ліжок, з яких 55 тис. забезпечені подачею кисню.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про зменшення відсотка позитивних результатів тестів на COVID-19 серед усіх протестованих людей. Він зауважив, що якщо раніше цей показник в середньому був на рівні 34-35%, то нині – в межах 21%.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 25 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 194 328 випадків захворювання на COVID-19, за останню добу виявлено 2 516 нових випадків COVID-19.