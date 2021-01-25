Степанов розповів про подальшу долю карантину

Степанов розповів про подальшу долю карантину

Укрінформ
Україна повернулася до карантинних обмежень помаранчевого рівня.

Таке переконання висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Відсьогодні з 00 годин жорсткі карантинні обмеження припиняються, ми переходимо до іншого режиму. Ми вважаємо, що це набагато покращить ситуацію як зараз, так і в майбутньому. Цей етап карантинних обмежень так само дасть відповідний результат, як свого часу дав результат "карантин вихідного дня", який дозволив збити хвилю поширення коронавірусної хвороби”, - сказав Степанов.

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Він додав, що уряд протягом тижня проаналізує епідеміологічну ситуацію в розрізі регіонів і залежно від ситуації розглядатиме питання повернення до адаптивного карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.

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