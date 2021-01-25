Степанов розповів про подальшу долю карантину

Україна повернулася до карантинних обмежень помаранчевого рівня.

Таке переконання висловив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

“Відсьогодні з 00 годин жорсткі карантинні обмеження припиняються, ми переходимо до іншого режиму. Ми вважаємо, що це набагато покращить ситуацію як зараз, так і в майбутньому. Цей етап карантинних обмежень так само дасть відповідний результат, як свого часу дав результат "карантин вихідного дня", який дозволив збити хвилю поширення коронавірусної хвороби”, - сказав Степанов.

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Він додав, що уряд протягом тижня проаналізує епідеміологічну ситуацію в розрізі регіонів і залежно від ситуації розглядатиме питання повернення до адаптивного карантину.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.