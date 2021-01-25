Під час січневого карантину виявили порушення у понад 9 тисяч закладів

Поліцейські за весь період дії посиленого карантину в Україні виявили порушення карантинних обмежень у роботі більше 9 тис. суб’єктів господарювання.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

«За цей час поліцією виявлено порушення карантинних обмежень у роботі більш як 9 тис. суб’єктів господарювання», - зазначив він.

За словами радника міністра, серед тих, хто намагався проігнорувати вимоги безпеки, - понад 8 тисяч суб’єктів торгівельного та побутового обслуговування, більше 600 розважальних закладів та закладів харчування, 84 ТРЦ, 80 непродовольчих ринків і близько пів сотні спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів.

«За цю "радість в маси" складено більш як 2,5 тисячі адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, винесено більше 7 тисяч постанов за ч. 2 ст. 44-3 КУпАП та відкрито три кримінальні провадження за ст. 325 ККУ. Це лише за період так званого січневого локдауну", - поінформував Мартиненко.

Він додав, що загалом до поліції надійшло понад 160 тисяч повідомлень, пов’язаних з порушенням карантинних заходів.

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«За весь період поліцейськими складено близько 72,5 тисячі адміністративних протоколів. З них окремо виділю деякі категорії: більше 16,5 тисячі – стосовно працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб; більше 9 тис. – стосовно водіїв транспортних засобів; 7,5 тис. – на керівників торговельних закладів та установ харчування; більше 2 тис.– на керівників підприємств, установ та організацій», - зазначив він.

Радник глави МВС зауважив, що за порушення карантинних правил самоізоляції складено близько 3200 адміністративних протоколів.

«До суду направлено понад 71 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду накладено штрафи на загальну суму майже 29,5 млн гривень», - поінформував він.

Мартиненко повідомив, що винесено також 93,5 тисячі постанов про вчинення правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 44-3 КУпАП та за результатом яких стягнуто штрафи на суму більше 2,2 млн грн.

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«Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 795 кримінальних правопорушень», - уточнив радник міністра.

Як повідомлялося, в Україні з 8 січня до 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню COVID-19.