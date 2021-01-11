У Миколаєві ресторан продовжує працювати попри чотири протоколи за порушення карантину

У Миколаєві за три дні дії локдауну поліція склала 11 адміністративних протоколів за порушення карантинних вимог, з них 4 - на один ресторан «Мейсон», який працює попри заборону.

Про це під час наради з питань діяльності суб’єктів господарювання в умовах локдауну повідомив заступник начальника Управління превентивної діяльності Нацполіції України у Миколаївській області Ігор Гончаренко, передає кореспондент Укрінформу.

«У Миколаєві з початку введення локдауну 8 січня поліцейські склали 11 адміністративних протоколів за порушення карантину, з них 4 - на ресторан «Мейсон», який продовжував працювати, приймати відвідувачів, незважаючи на заборону. В останній раз на них складали протокол у суботу», - сказав Гончаренко.

За його словами, ресторан «Мейсон» і бар «Янкі» є злісними порушниками всього карантину. Навіть до локдауну вони ігнорували вимогу не працювати вночі. На їх керівництво загалом складено 11 та 5 протоколів відповідно, проте це не заважає їм продовжувати діяльність.

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Також Гончаренко звернув увагу на роботу ковзанки на Соборній площі у Миколаєві під час локдауну. «Формально робота дозволена, але ми всі бачимо, що там ніхто не дотримується вимог безпеки. Щоденно там перебувають натовпи людей, дітей. Жодних соціальних дистанцій не дотримуються, хоча і зробити це практично не реально. Коли відкривалась ковзанка, ми попереджали, що не треба цього робити, але нас запевнили, що все буде відповідно до вимог карантину, але ми бачимо, як це дотримується», - сказав правоохоронець.

У свою чергу голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім зауважив, що дає два дні, щоб на ковзанці навели лад і дотримувались карантинних вимог, а якщо цього не станеться, то її закриють.