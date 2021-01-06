У Києві з початку року склали 134 протоколи за порушення карантину

У столиці поліцейські з початку року склали 134 адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Від початку карантину, який діє в країні з березня минулого року, поліцейські Києва склали 9864 протоколів за порушення, передбачені ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, із них 134 протоколи – з початку 2021 року», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці продовжують роз’яснювати громадянам правила носіння засобів індивідуального захисту та наголошують на дотримуванні соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Окрім того, поліцейські постійно перевіряють дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання. Так, у складі мобільних груп правоохоронці проводять перевірки об’єктів господарської діяльності, а у разі виявлення порушень правопорушників притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Столична поліція закликає громадян із розумінням ставитися до їх роботи під час перевірок дотримання карантинних обмежень, а у випадку незгоди з їхніми діями – звертатися в прокуратуру або суд.

Також у відомстві зазначають, що якщо громадяни стали свідками порушення протиепідемічних обмежень, їм варто зателефонувати на спецлінію 102.

Як повідомлялося, із 8 по 24 січня 2021 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження.