МОЗ проти скасування локдауну – Степанов

Міністерство охорони здоров’я виступає проти перенесення чи скасування карантину.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксується в період свят близько 5, 6 майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає до 200 людей. Наразі понад 23 тис. людей знаходяться в лікарнях і потребують меддопомоги в стаціонарах. Більше 10% - це важкі хворі, взагалі збільшується кількість важких хворих», - сказав Степанов.

Він нагадав, що про введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 25 січня було повідомлено заздалегідь. Окрім цього, за його словами, за прогнозами епідеміологів, після новорічних світ очікується зростання кількості хворих на COVID-19.

Степанов додав, що також у період, коли введений локдаун, відбувається сезонне зростання захворюваності на грип.

«Ми очікуємо на середину лютого пікове навантаження щодо захворюваності на грип. COVID-19 та грип — це два інфекційні захворювання, які дають часто однакові ускладнення, часто потребують кисневої терапії, люди мають пневмонію через цю хворобу, тому нам треба максимально розвантажити (медичну систему — ред.). Більш того, ми не хочемо знову отримувати по 17-20-25 тисяч (хворих на добу — ред.), тому вважаємо, що дуже потребуємо введення з 8 по 24 січня жорсткого карантину, щоб максимально збити цю хвилю», - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 січня, зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19.