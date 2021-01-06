МОЗ проти скасування локдауну – Степанов
Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«МОЗ проти перенесення карантину, проти його скасування. Хочу нагадати, що у нас фіксується в період свят близько 5, 6 майже 7 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Щодня від цієї хвороби помирає до 200 людей. Наразі понад 23 тис. людей знаходяться в лікарнях і потребують меддопомоги в стаціонарах. Більше 10% - це важкі хворі, взагалі збільшується кількість важких хворих», - сказав Степанов.
Він нагадав, що про введення жорстких карантинних обмежень з 8 по 25 січня було повідомлено заздалегідь. Окрім цього, за його словами, за прогнозами епідеміологів, після новорічних світ очікується зростання кількості хворих на COVID-19.
Степанов додав, що також у період, коли введений локдаун, відбувається сезонне зростання захворюваності на грип.
«Ми очікуємо на середину лютого пікове навантаження щодо захворюваності на грип. COVID-19 та грип — це два інфекційні захворювання, які дають часто однакові ускладнення, часто потребують кисневої терапії, люди мають пневмонію через цю хворобу, тому нам треба максимально розвантажити (медичну систему — ред.). Більш того, ми не хочемо знову отримувати по 17-20-25 тисяч (хворих на добу — ред.), тому вважаємо, що дуже потребуємо введення з 8 по 24 січня жорсткого карантину, щоб максимально збити цю хвилю», - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 5 січня, зареєстрували 6 911 нових випадків захворювання на COVID-19.