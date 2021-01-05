Київ може змінити рух транспорту в локдаун: як саме

Під час посилених карантинних обмежень інтервал руху громадського транспорту у Києві може бути змінено.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – має здійснювати перевезення пасажирів виключно в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння. Наголошуємо, що під час дії додаткових протиепідемічних обмежень із 8 до 24 січня інтервал руху громадського транспорту може бути змінено", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро для уникнення скупчення людей на платформах та у вагонах поїздів.

Зазначається, що про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення у салонах рухомого складу та на станціях метрополітену.

Міська влада Києва закликає містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 по 24 січня 2021 року. Також Кабінет Міністрів подовжив дію карантинних обмежень помаранчевого рівня до 28 лютого 2021 року.