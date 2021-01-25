Степанов назвав умову повернення до адаптивного карантину

Найближчим часом в Україні може вирішитися питання повернення до адаптивного карантину залежно від ситуації в регіонах.

Як передає Укрінформ, про це каналу "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вибирали дати (для посиленого карантину - ред.) з найменшою активністю в економіці. Щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закриваються... цілі сектори економіки", - пояснив очільник МОЗ.

Він також розповів, які заходи будуть вживатися найближчим часом.

"Наша стратегія, що зараз ми... повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім близько 7-10 днів ми дивимося, яка ситуація в регіонах - і чи перейти далі до адаптивного карантину в різних регіонах залежно від епідситуації", - зазначив Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 8 січня почали діяти посилені карантинні обмеження. Їх було запроваджено до 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.

24 січня Степанов заявив, що завдяки посиленому карантину в Україні вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити медичну систему.