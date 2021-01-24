Стабілізували ситуацію: Степанов оцінив ефективність локдауну

За період локдауну кількість пацієнтів з COVID-19 чи підозрою зменшилася більш як на 10 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

«Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників. Якщо на початок грудня показник пацієнтів із підтвердженим COVID-19 або підозрою становив приблизно 29 000, то на сьогодні цифра складає 18 651 людина», - написав Степанов.

Водночас він нагадав, що сьогодні опівночі в Україні припиняє дію посилений карантин і що з 25 січня ми переходимо до тих карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Міністр порадив також не забувати про три простих правила, що рятують життя, – дистанція, миття рук та маска.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні із 8 січня 2021 року почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19.