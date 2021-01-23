Україна з 25 січня повертається до карантину, що діяв у грудні - Шмигаль

Україна 25 січня виходить із посиленого карантину і повертається до карантинних обмежень, які діяли у грудні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Україна виходить із посиленого карантину 25 січня. Ми повертаємося до тих обмежень, які діяли у грудні 2020 року. Епідеміологи фіксують стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжко-місць знизилася до менш ніж 30%. При цьому уряд за останній час значно збільшив ліжко-місця із підведеним киснем: з 11 тисяч у вересні до 55 тисяч у січні цього року. На ці потреби для регіонів було виділено майже 1,5 млрд грн», - зазначив Шмигаль.

Водночас він наголосив, що вихід із посиленого карантину не означає, що вірус зник, та закликав українців бути пильними та ретельно дотримуватися всіх правил. «Маски, дистанція, дезінфекція – це основа. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких», - підкреслив глава уряду.

Як повідомлялося, в Україні з 00:00 8 січня почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19, які триватимуть до 00:00 25 січня 2021 року.

За рішенням уряду, режим надзвичайної ситуації в Україні діятиме до 28 лютого 2021 року.