В Україні вдалося зупинити хвилю розповсюдження COVID-19 — Степанов
Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас падає кількість людей, які захворіли і які кожного дня реєструються як такі, що захворіли на коронавірус. Ми досягли такої певної серйозної стабілізації в цих речах. Головне, що ми в змозі досягти й досягли головного ефекту від введення жорсткого карантину. Нам вдалося на початкових стадіях збити цю хвилю розповсюдження коронавірусу, яка потенційно повинна була розпочатися після новорічних свят", - сказав Степанов.
Він зазначив, що на ранок 22 січня в Україні менш як 19 тисяч пацієнтів з підтвердженим діагнозом або з підозрою на коронавірус перебувають у лікарнях. На початок грудня таких пацієнтів було близько 29 тисяч. За його словами, це є прямим доказом того, що ситуація покращується.
"Щоб оцінити до кінця, як саме вплинув жорсткий карантин, то треба почекати завершення жорсткого карантину, і переходу на іншу стадію нашої стратегії. Після певного періоду ми вже зможемо оцінити і будемо інформувати, як воно вплинуло, що ми далі очікуємо і як ми будемо рухатися", - додав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні із 8 січня почали діяти посилені жорсткі карантинні обмеження, запроваджені по 24 січня включно з метою запобігання поширенню COVID-19. У цей час забороняється, зокрема, робота закладів громадського харчування, фітнес-центрів, спортзалів, басейнів, ТРЦ, закладів культури.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 січня заявляв, що необхідності продовжувати посилені карантинні заходи після 24 січня немає, після цього дня Україна повернеться до обмежень помаранчевої зони, які діяли раніше.
В Україні станом на 22 січня лабораторно підтверджено 1 182 969 випадків COVID-19, з них за добу - 5 348.