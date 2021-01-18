МОЗ створило мапу пунктів тестування на коронавірус

На сайті Міністерства охорони здоров’я розміщено мапу пунктів тестування на COVID-19, де можна здати зразки для ПЛР-тестування

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Окрім сімейних лікарів, в Україні існує 2 373 пункти тестування, вони були верифіковані МОЗ... Якщо ви потребуєте тестування, не чекайте, йдіть і тестуйтеся. Все це безкоштовно. Будь-яка людина, у якої є будь-які симптоми респіраторного захворювання, може здати відповідний тест. Окрім того, це стосується всіх громадян, які мали контакт із захворілою людиною - так само, будь ласка, тестуйтеся. Ми суттєво наростили потужності наших центрів тестування, ми можемо робити дуже велику кількість тестувань на день, всі можливості створені”, - заявив Степанов.

Мапа з інформацією про пункти тестування в різних населених пунктах України розміщена на сайті МОЗ у розділі Коронавірус 2019-nCov.

Також міністр нагадав, що зразки для ПЛР-тестування відтепер також можна здати у сімейних лікарів, окрім цього, первинна ланка забезпечена швидкими тестами на визначення антигену до COVID-19.

Відповіді на запитання щодо тестування можна отримати в Контакт-центрі МОЗ за телефоном 0 800 60 20 19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 січня лабораторно підтверджено 1 163 716 випадків COVID-19, з них за добу - 3 034.