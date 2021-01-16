Ляшко каже, що Україна отримає перші вакцини від COVID-19 вже у лютому

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що перші вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде не лише про китайську Sinovac, а й від компаній Pfizer і Moderna.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.UA, передає Укрінформ.

"От вам гарантія головного державного санітарного лікаря: вакцина в країні буде... Я думаю, що в лютому місяці... Можливо, в рамках COVAX... У лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення. Уже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол", - сказав Ляшко.

Також варіантом є отримання вакцин у межах механізму COVAX. І це можуть бути медикаменти від американських компаній Pfizer і Moderna.

"Але швидше Pfizer, оскільки COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, – це Pfizer", – зауважив головний санітарний лікар.

Головний санлікар також прокоментував інформацію про 50,38% ефективності вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Саме з нею Україна уклала контракт, у якому мова йде про 70%.

"Насправді 50+ навіть 0,1% дозволяє будь-якому регулятору зареєструвати препарат як ефективний і з достатньою доказовою базою", – пояснив він.

За словами головного санітарного лікаря, Україна нічим не ризикує, що закупівлі вакцин буде скасовано.

Читайте також: Pfizer тимчасово скоротить поставки вакцини в Європу

Водночас точної дати, коли вакцини надійдуть до України, Ляшко сказати не може. Заявку на них треба було подати до 18 січня, і Україна це зробила наперед. З 18-го по 28 число їх має опрацювати GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації), "і потім буде рішення, дають країні цю вакцину чи не дають. І якщо так, то після цього будуть поставки", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин «Сіновак» (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. З них 1,9 млн доз надійдуть у межах закупівлі МОЗ.

Також Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.