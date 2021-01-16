Ляшко каже, що Україна отримає перші вакцини від COVID-19 вже у лютому
Про це він сказав в інтерв'ю LB.UA, передає Укрінформ.
"От вам гарантія головного державного санітарного лікаря: вакцина в країні буде... Я думаю, що в лютому місяці... Можливо, в рамках COVAX... У лютому з’явиться вакцина і розпочнеться перший етап вакцинації. Буде створено 375 мобільних бригад, які проводитимуть щеплення. Уже 15 січня в нас буде поіменний список. Зараз працюємо з Національною службою здоров’я України та з Мінфіном, щоб оплачувати кожен укол", - сказав Ляшко.
Також варіантом є отримання вакцин у межах механізму COVAX. І це можуть бути медикаменти від американських компаній Pfizer і Moderna.
"Але швидше Pfizer, оскільки COVAX працює з вакцинами, в яких є дозвіл від ВООЗ на екстрене використання. А єдина мРНК-вакцина, що отримала такий дозвіл, – це Pfizer", – зауважив головний санітарний лікар.
Головний санлікар також прокоментував інформацію про 50,38% ефективності вакцини від китайської компанії Sinovac Biotech. Саме з нею Україна уклала контракт, у якому мова йде про 70%.
"Насправді 50+ навіть 0,1% дозволяє будь-якому регулятору зареєструвати препарат як ефективний і з достатньою доказовою базою", – пояснив він.
За словами головного санітарного лікаря, Україна нічим не ризикує, що закупівлі вакцин буде скасовано.
Водночас точної дати, коли вакцини надійдуть до України, Ляшко сказати не може. Заявку на них треба було подати до 18 січня, і Україна це зробила наперед. З 18-го по 28 число їх має опрацювати GAVI (Глобальний альянс з вакцин та імунізації), "і потім буде рішення, дають країні цю вакцину чи не дають. І якщо так, то після цього будуть поставки", - додав він.
Як повідомляв Укрінформ, група фармацевтичних компаній «Лекхім» уклала угоду з китайським виробником вакцин «Сіновак» (Sinovac Biotech) на постачання в Україну 5 млн доз препарату проти COVID-19. З них 1,9 млн доз надійдуть у межах закупівлі МОЗ.
Також Україна в межах глобальної ініціативи COVAX отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби, їх вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.