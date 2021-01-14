Ляшко: Імовірність появи COVID-вакцини Pfizer на ринку України - нульова

За умови реєстрації в рамках ініціативи COVAX вакцини Pfizer в Україні вона буде дозволена для ринкового обігу, втім це не гарантує її появи на ринку, оскільки кількість самої вакцини обмежена.

Як передає Укрінформ, про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

«Надасть можливість (реєстрація – ред.), але вірогідність, що Pfizer завозитиме для ринкового обігу, нульова – у них немає таких запасів вакцини. У них черги стоять і від країн, і від самого COVAX. Тут все вже викупили наперед – дистриб’ютори не зможуть прийти і купити», – сказав Ляшко.

Водночас, за словами Ляшка, не виключено, що вакцина проти COVID-19 буде доступна для ринку, втім яка саме, головний санлікар не уточнив.

За його словами, наразі для держави пріоритетом є вакцинація груп ризику, тому держава піроритетно буде викуповувати всі можливі обсяги вакцини для України.

Також Ляшко нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини, потенційно розглядається 16 млн доз.

Так, вакцина в рамках COVAX очікується наприкінці березня. Втім, за словами Ляшка, вирішується питання доставки в Україну м-РНК вакцини.

«6 січня ми отримали лист від GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальний альянс вакцин та імунізації) з проханням до України підтвердити свою готовність прийняти м-РНК-вакцину згідно з заявкю, яку подала раніше, оскільки виробники м-РНК-вакцини (наразі її випускають тільки Pfizer і «Модерна») звернулися до GAVI із пропозицією надати певну кількість доз... Тож 8 січня ми надіслали GAVI відповідь, що готові прийняти м-РНК-вакцини і будемо ними охоплювати саме медичних працівників (на першому етапі вакцинації вакцинуватимемо саме їх). Тому GAVI будуть приймати рішення, чи передають вони РНК-вакцину в Україну, чи ні. Оскільки ми виконали всі умови, які висував GAVI, гадаю, що вже на початку лютого зможемо почати вакцинацію м-РНК вакциною», – розповів Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 138 764 випадків COVID-19, з них за добу - 7 925.