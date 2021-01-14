Ляшко: Імовірність появи COVID-вакцини Pfizer на ринку України - нульова
Як передає Укрінформ, про це заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
«Надасть можливість (реєстрація – ред.), але вірогідність, що Pfizer завозитиме для ринкового обігу, нульова – у них немає таких запасів вакцини. У них черги стоять і від країн, і від самого COVAX. Тут все вже викупили наперед – дистриб’ютори не зможуть прийти і купити», – сказав Ляшко.
Водночас, за словами Ляшка, не виключено, що вакцина проти COVID-19 буде доступна для ринку, втім яка саме, головний санлікар не уточнив.
За його словами, наразі для держави пріоритетом є вакцинація груп ризику, тому держава піроритетно буде викуповувати всі можливі обсяги вакцини для України.
Також Ляшко нагадав, що в рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини, потенційно розглядається 16 млн доз.
Так, вакцина в рамках COVAX очікується наприкінці березня. Втім, за словами Ляшка, вирішується питання доставки в Україну м-РНК вакцини.
«6 січня ми отримали лист від GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation - Глобальний альянс вакцин та імунізації) з проханням до України підтвердити свою готовність прийняти м-РНК-вакцину згідно з заявкю, яку подала раніше, оскільки виробники м-РНК-вакцини (наразі її випускають тільки Pfizer і «Модерна») звернулися до GAVI із пропозицією надати певну кількість доз... Тож 8 січня ми надіслали GAVI відповідь, що готові прийняти м-РНК-вакцини і будемо ними охоплювати саме медичних працівників (на першому етапі вакцинації вакцинуватимемо саме їх). Тому GAVI будуть приймати рішення, чи передають вони РНК-вакцину в Україну, чи ні. Оскільки ми виконали всі умови, які висував GAVI, гадаю, що вже на початку лютого зможемо почати вакцинацію м-РНК вакциною», – розповів Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 січня в Україні лабораторно підтверджено 1 138 764 випадків COVID-19, з них за добу - 7 925.